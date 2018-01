Pakistanesch Polizisten © AFP

Nodeems den amerikaneschen Ausseministère annoncéiert hat, d’Finanzhëllefe fir de Pakistan afréieren ze wëllen, ass um Samschdeg d’Ausmooss vun där Mesure bekannt ginn. Wéi een héije Vertrieder vu Washington annoncéiert huet, kéinten d’USA Finanzsprëtzen an Héicht vun 2 Milliarden US-Dollar sträichen. Domadder goufe bis ewell direkt Militärhëllefen an dee logistesche Support fir US an Nato-Truppen bezuelt. D’Land kéint och säi Statut als privilegéierten Nato-Partner vun den USA verléieren.



De Pentagon reprochéiert dem Pakistan, datt deen Terroriste géif ënnerstëtzen a sech net genuch géif engagéieren, fir den Terrorismus z’ënnerbannen.