Den Tanker mam Numm Sanchi huet Feier gefaangen. 32 Leit gi vermësst, et handelt sech ëm 30 iranesch Staatsbierger an zwou Persounen aus dem Bangladesch.

Den Ament leeft eng grouss Sichaktioun.



D'Schëff ass ënnert dem Pavillon vu Panama gefuer, et war fir eng iranesch Firma ënnerwee fir a Südkorea.



Dat chinesescht Cargo-Schëff huet bedeitend manner Schued gelidden an den Equipage do konnt a Sécherheet bruecht ginn.