Internat.: Am meeschte gelies

Um Sonndeg de Moie gouf virun der fréierer Redaktioun vum Satiremagazin Charlie Hebdo un d’Affer vun der Attack virun 3 Joer geduecht.







Op der Plaz waren och de President Emmanuel Macron mat senger Fra, esou wéi 4 Membere vun der Regierung: Gérard Collomb (Interieur), Nicole Belloubet (Justiz), Françoise Nyssen (Kultur) a Benjamin Griveaux (Porte-parole), souwéi vun der Buergermeeschtesch vu Paräis Anne Hidalgo an de fréiere Premier Manuel Valls.



De President huet sech no der Zeremonie nach Zäit geholl, fir mat den Hannerbliwwenen ze schwätzen.



E puer Meter weider gouf dat Ganzt nach emol widderholl, fir un de Polizist z’erënneren, dee vun de Kouachi Bridder erschoss gouf, wéi e versicht hat, déi ze stoppen. Grad sou gouf un d’Affer vum Hypermarché erënnert, déi bei enger Attack de 9. Januar virun 3 Joer ëm d’Liewe koumen.





Cabu Charb Tignous Bernard Maris Wolinski Honoré « ZréckWeider »

8 Membere vun der Redaktioun vu Charlie Hebdo hunn hiert Liewe gelooss:

Cabu, dessinateur

Charb, dessinateur et directeur de la publication

Tignous, dessinateur

Honoré, dessinateur

Wolinski, dessinateur

Bernard Maris, économiste et chroniqueur

Mustapha Ourrad, correcteur

Elsa Cayat, psychanalyste et chroniqueuse

Déi aner Affer waren:

Frédéric Boisseau, un employé de la société Sodexo âgé de 42 ans, chargé de la maintenance dans l'immeuble

Michel Renaud, invité de la rédaction, qui était venu de Clermont-Ferrand pour rendre certains de ses dessins à Cabu.

Franck Brinsolaro, le premier policier tué, 48 ans, officier du service de la protection — le SDLP — chargé de la protection personnelle de Charb, abattu en même temps que lui.

Ahmed Merabet, le second policier tué, gardien de la paix, 40 ans, du commissariat du 11e arrondissement, blessé puis assassiné sur la voie publique après avoir tenté d'empêcher la fuite des tueurs.









Dëst sinn d'Redaktere vun Charlie Hebdo, den Achmed Merabet an déi 4 onschëlleg Affer, déi et am jiddesche Supermarché Hyper Cacher goufen.