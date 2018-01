Nach ronn 50 Plainten, wou Leit sech selwer bei den Autoritéite mellen, goufen 2017 am Saarland enregistréiert. 2016 waren et der nach 100.

Am Saarland maache manner Leit wéinst Steierhannerzéiung Plainte géint sech selwer.

Beim Finanzamt zu Saarbrécken koumen 2017 nach 50 där Plainten eran, d'Joer virdru waren et der nach duebel sou vill.



Déi Leit, déi zouginn hunn, datt se an der Vergaangenheet Steieren hannerzunn hunn, hunn an éischter Linn Lëtzebuerg als Destinatioun uginn, wou Sue placéiert waren, awer och och d'Schwäiz wier alt genannt ginn, heescht et vun den zoustännege saarlänneschen Autoritéiten.