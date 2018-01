An enger Metrosstatioun an der schwedescher Haaptstad Stockholm koum et zu enger Explosioun, woubäi eng Persoun blesséiert gouf, an eng gestuerwen ass.

De Moment ginn et weider keng Detailer.



Et gëtt keng Indice fir eng terroristesch Dot, mellt déi schwedesch Police, nodeems et zu Stockholm eng Explosioun gouf. Op enger Plaz direkt bei der Entrée fir an de Metro hat ee Mann een Objet vum Buedem opgeraf, deen direkt explodéiert war. De Mann koum dobäi ëm d'Liewen, seng Partnerin gouf liicht blesséiert. Lokal Medie mellen, datt et sech beim Objet ëm eng Handgranat géif handelen.



Dat huet d'Police allerdéngs net wollte confirméieren. Et géif näischt drop hindeitem, datt d'Attack géint d'Koppel geriicht war.