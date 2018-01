© AFP

D’Palästinenserhëllefswierk vun der UNO soll ofgeschaf ginn, dat huet den israelesche Ministerpresident Benjamin Netanyahu während enger Regierungssitzung um Sonndeg nach emol gefuerdert. Domadder géif hie sech genee esou kritesch, wéi den amerikanesche President Donald Trump äusseren.



Mat deem Hëllefswierk géif de Problem tëscht Israel an de Palästinenser an d’Längt gezu ginn. D’Iddi vun engem Recht op ee Retour an Israel, mam Zil et ze zerstéieren, géif veréiwegt ginn, esou d’Wierder vum Netanyahu, deen d'Hëllefswierk als anti-israelesch beschreift.



D’USA hate scho gedreet, hir Finanzsprëtze fir d’Palästinenser-Hëllefswierk erofzeschrauwen, sollten d’Palästinenser sech net fir Friddensdiskussiounen d’Accord weisen.



Weider huet et vun Israel geheescht, datt een Vertrieder vun 20 verschiddenen Organisatiounen, déi net vun der Regierung sinn, wéinst enger Boykottbeweegung d'Areesen an d'Land géif verbidden. Grondlag fir de Verbuet ass e Gesetz, datt am Mäerz 2017 decidéiert gouf.



Ënner anerem betraff sinn d'Membere vun der Campagne BDS, Boycott, Divestment and Sanctions, déi zum Boykott vun der israelescher Besatzungspolitik opgeruff hunn. Awer och d'Leit vun der Hëllefsorganisatioun "War on Want" oder der Quäker-Organisatioun "American Friends Service Committee", déi 1947 de Friddensnobelpräis krut. Israeleschen Autoritéiten no géifen déi Organisatiounen op aner Organisatiounen, Institutiounen a Länner Drock ausüben, fir Israel ze boykottéieren.