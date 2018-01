© AFP (Archiv)

Dat iranescht Parlament hat fir e Sonndeg eng speziell Reunioun aberuff. Hannergrond waren d’Protester am Land. A huit Clos hunn den Inneminister an den Geheimdéngschtminister den Deputéierten Ried an Äntwert gestanen. Déi wollte méi iwwert den Ausléiser vun de Manifestatioune gewuer ginn a wéi ee mat den Demonstranten, déi festgeholl goufen, géif ëmgoen.



Do wieren déi meescht nees fräigelooss ginn, huet et vun den zoustännege Ministere geheescht. Déi meescht dovunner wiere Chômeure gewiescht. Et gouf dann och doriwwer beroden, wéi déi momentan wirtschaftlech Situatioun vum Land géif ausgesinn, géint déi d'Leit op d'Strooss ginn.



Zanter dem 28. Dezember si Protester am Land, bei deenen op d'mannst 21 Persounen ëm d’Liewe koumen.

Vill Konservativer, esou wéi och Politiker, déi fir Reforme sinn, hunn de President Ruhani opgeruff, d'Fuerderunge vun den Demonstranten eescht ze huelen. Déi iranesch Regierung hat déi leschten Deeg ëmmer nees d'USA, Saudi-Arabien an Israel fir d'Protester am Land responsabel gemaach.



Englesch an der Schoul verbueden

Wuel och am Kader vun deene Protester, huet den Iran decidéiert, datt an Zukunft d'Kanner an de Primärschoule keen Englesch méi wäerte léieren. Wéi et schenkt, hätt den Iran Angscht virun enger "westlech kultureller Invasioun".



"Englesch-Unterrecht a Primärschoulen, ob staatlech oder privat, verstéisst géint d'Gesetzer an d'Reglementer" esou de Mehdi Navid-Adham, President vum "haut conseil de l'éducation" op der iranescher Tëlee.