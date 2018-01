© AFP

No Informatioune vu Parlamentarier, wëll d'Premierministesch Theresa May direkt e puer Posten an der Regierung nei besetzen. Si selwer sot dann och géintiwwer der BBC, dass et nom Récktrëtt vum Vizepremierminister Damian Green zu verschiddene Changementer géif kommen.



Den aktuelle britesche Gesondheetsminister Jeremey Hunt gëllt als potentielle Successeur fir de fréiere Vizepremier, deen am Dezember Konsequenzen aus Belästegungsvirwërf an engem Porno-Skandal gezunn hat.



Am November zejoert ware schonn de Verdeedegungsminister an d'Kooperatiounsministesch zeréckgetrueden. Zentral Regierungsmemberen, wéi den Ausseminister Boris Johnson oder nach de Finanzminister Hammond, d'Inneministesch Rudd an de Brexit-Minister David Davis sollen op hire Poste bleiwen.