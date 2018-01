© AFP

Et goung ëm d'Nordkorea-Kris an d'Entwécklung am Iran. Wéi et aus dem Wäissen Haus heescht, hätt den US-President nach eemol kloer an däitlech gemaach, dass d'USA, Südkorea an déi international Communautéit fest decidéiert sinn, d'Atomwaffen an Nordkorea ze eliminéieren.



Béid Presidente wiere sech donieft eens gewiescht, dass Demonstratiounen am Iran en Zeechen dofir sinn, dass den iranesche Regimme versot huet, fir de Besoinen vum Vollek nozekommen. Den Iran géif mat sengem Räichtum den Terrorismus an d'Gewalt am Ausland finanzéieren.



De franséische President gëtt e Méindeg fir seng 3 Deeg laang Visite a China, um éischten Dag ënnert anerem an der Haaptstad Peking, erwaart, wou hien eng Entrevue mam Staats- a Parteichef Xi Jingping huet. Et ass dem Macron seng éischt Visitt an Asien, zanter dass hie franséische President ass. Während senger Rees sollen och Wirtschaftsaccorden ënnerschriwwe ginn. Den däitsch-franséischen Fligerkonstrukteur Airbus hofft op e groussen Optrag aus China.