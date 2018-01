© AFP-Archiv

Dat mellt um Méindeg de Moie eng Mënscherechtsorganisatioun. Wéi et heescht, wieren 11 Persoune vun enger selwechter Famill ëm d'Liewe komm.Idlib ass déi lescht Provënz am Biergerkrichsland, déi nach bal komplett ënner Kontroll vun de Rebellen ass. An dëser Provënz un der Grenz fir an Tierkei liewen no Donnéeë vun de Vereenten Natiounen iwwer zwou Millioune Leit, dorënner eng sëlleche Verdriwwener aus anere Regioune vum Land.