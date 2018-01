© afp

Et ass e grousse Schrack fir d'Land op der arabescher Hallefinsel. Vun dëser Woch uns dierfe Fraen déi éischte Kéier e Fussballstadion betrieden.



Dës Première gëtt et de Freideg zu Riad, wou sech d'Veräiner Al-Ahli an Al-Batih, déi an der Profiliga spillen, géigeniwwer triede wäerten. An den Deeg duerno sollen och zu Dschiddah an zu Damman am Oste vum Land d'Stadionsdiere fir Fraen opgoen.



Am streng konservative Kinnekräich war dëst bis viru kuerzem ondenkbar. D'Entspanung vun dëser Reegel ass am Kader vun engem Moderniséierungsprogramm vum Krounprënz Mohammed bin Salman decidéiert ginn. Et ass ausserdeem ugekënnegt, datt Fraen vum Juni un Auto fueren, a vum Mee un an de Kino goen dierfen.



Och wann dës eng positiv Entwécklung ass, vill Beräicher vum ëffentleche Liewe si fir Fraen nach ëmmer net zougänglech. Si brauchen zum Beispill eng Erlaabnis vun hirem Papp, Mann oder Brudder, ier si studéieren oder reesen dierfen.