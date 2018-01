Internat.: Am meeschte gelies

Nordkorea wëll eng héichrangeg Delegatioun fir d'Olympesch Spiller nächste Mount a Südkorea schécken. Dat huet dee kommunistesche Staat en Dënschdeg de Moien annoncéiert.Vertrieder aus Süd- an aus Nordkorea koumen um Dënschdeg eng éischte Kéier fir offiziell Gespréicher beieneen. Et sinn déi éischt direkt Gespréicher zanter zwee Joer. Am Mëttelpunkt steet d'Fro, ob a wéi nordkoreanesch Sportler nach kënnen un den Olympesche Wanterspiller nächste Mount a Südkorea deelhuelen.Seoul ass iwwerdeems och drëms beméit fir nees kënne Familljen zesummenzeféieren, déi getrennt goufen. Dëse Rapprochement tëscht deenen zwee Nopeschstaaten ass eng Konsequenz vun der Annonce vum nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un. Doranner hat hien zwar op en Neits mat Atomwaffe gedreet, huet awer och envisagéiert nordkoreanesch Athleten op d'Olympesch Wanterspiller ze schécken. Seoul hat doropshin mat enger Gespréichsoffer reagéiert. Antëscht gouf schonn ee Kommunikatiouns-Kanal tëscht béide Säiten, deen zanter zwee Joer ofgeschalt war, nees a Betrib geholl.