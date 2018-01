© AFP

Sou eng Auditioun kéint schonn an den nächste Woche sinn, mellt d'Washington Post a berifft sech op eng Persoun aus dem Donald Trump sengem Entourage. D'Wäisst Haus huet sech bis ewell net dozou geäussert.De Robert Mueller mécht den Ament onofhängeg Enquêten iwwer méiglech illegal Relatiounen tëscht dem Trump sengem Wahlkampfteam a Russland.Eréischt de leschte Samschdeg hat den US-President nach emol däitlech gemaach, dass et am Wahlkampf keng Arrangementer tëscht sengem Lager a Russland goufen. Et hätt keng Zesummenaarbecht ginn, sou den Donald Trump.