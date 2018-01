© AFP

D'Konditioune fir dëse spezielle Status, wieren net méi ginn, sou déi zoustänneg Autoritéiten.



No zwee schwéieren Äerdbiewen am Joer 2001 hat d'Populatioun vum El Salvador dëse Status zougesprach krut. Déi Betraffe kruten elo en Delai vun 18 Méint gesat, fir nees zeréck an hir Heemecht ze goen oder sech en neie Visa ze beschafen.



Sollt d'Gesetz net geännert ginn, kéinte ronn 195.000 Leit aus dem El Salvador, déi antëscht gutt integréiert sinn, am September dëst Joer expulséiert ginn. Den Donald Trump suivéiert, zanter dass hien amerikanesche President ass, eng ganz strikt Immigratiounspolitik.