© AFP

Eleng an de leschten zwee Méint wieren iwwer 60.000 Mënschen, aus Uertschaften an der Provënz Idlib, déi vun de Rebelle kontrolléiert gëtt, an Nopeschregioune geflücht, heescht et vun Hëllefsorganisatiounen. Duerch Loftattacken koumen eleng e Sonndeg op d'mannst 21 Zivilisten ëm d'Liewen. D'Lager fir d'Flüchtlingen opzehuelen, hunn antëscht hir Kapazitéiten areecht. Dat kaalt an naasst Wieder mécht déi aktuell Situatioun nach méi schwiereg.