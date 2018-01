Virun der nächster Ronn en Vue vun de Sondéierungsgespréicher tëscht SPD an Unioun um Dënschdeg de Moien, huet d’Fraktiounscheffin Andrea Nahles sech rose gewisen, rosen iwwert d’Indiskretioun vun der Unioun. Virum Rendez-Vous sot si, datt et iergerlech wier, datt Tëscheresultater un de Public koumen. E Sonnden hate sech d’Parteien nach dorobber gëeenegt, bis en Donneschde keng Informatiounen iwwert d’Gespréicher ëffentlech ze maachen. E Méindeg war dunn awer zum Beispill bekannt ginn datt d’Unioun an d’SPD wéi et schéngt d’Klimaobjektiv fir 2020 wéilten opginn. Fir dat Zil ze erreechen, misst een aus der Kuelekraaft erausklammen, an dat wier gläichbedeitent mat villen Entloossungen.Um Dënschdeg de Moien huet den SPD Chef Martin Schulz awer och positiv Aussoe gemaach. Hie géif optimistesch an d’Diskussioune goen.