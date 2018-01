Zu Zermatt an der Schwäiz sinn 13'000 Touriste wéinst dem ville Schnéi blockéiert. Et kënnen aktuell keng weider Leit dohin, oder vun do fortfueren. Et kann och zu Stroumausfäll kommen. D'Haapstrooss fir op Zermatt ass zanter e Méindeg de Moien 9 Auer gespaart... den Zuch fiert zanter e Méindeg um 17.30 Auer net méi. D'Leit déi den Ament do festhänke kënne wéinst de Wiederkonditiounen och kee Schi fueren.



Frankräich

An der Savoie ass d'Alerte Rouge nees op Orange gesat ginn, wéinst dem ville Schnéi, dee bannent e puer Stonnen an de franséischen Alpe gefall war. Allerdéngs gëllen an der Regioun nach ëmmer Precautiounsmesuren, well de Risiko vu Schnéilawine besteet. A verschidden Deeler goufen an de leschte 24 Stonnen iwwer 90 Zentimeter Neischnéi gemooss. Zu Val d’Isère läit dräi Meter Schnéi um Fouss vun de Pist.



© AFP





Vill Schnéi: Situatioun an der Savoie (09.01.2018) An der Savoie ass d'Alerte Rouge nees op Orange gesat ginn, wéinst dem ville Schnéi, dee bannent e puer Stonnen an de franséischen Alpe gefall war.