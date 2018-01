De Benjamin Netanyahu a säi Fils Yaïr (18. Mäerz 2015)

Déi israelesch Tele huet nämlech Audio-Enregistrementer vun 2015 publizéiert. Dorobber héiert een de Bouf vum Netanyahu zu engem Kolleg soen, datt de Ministerpresident dem Papp vun deem Kolleg 20 Milliarden Dollar organiséiert hat. Pikant ass, datt dee Mann Proprietär vun Gasfelder un der Küst vun Israel ass, an den Netanyahu virun 3 Joer géint all Kritiken een ëmstriddenen Äerd-Gas-Deal ofgewéckelt hat.Wéi de Bouf vum Ministerpresident um Dënschdeg als Reaktioun op d'Aussoen erkläert huet, hätt hie keng Informatiounen iwwert d’Geschäfter vu sengem Papp. Hien hätt dat am Witz gesot, wéi en ze déif an d’Glas gekuckt hat.Donieft ass och an deem Tounausschnëtt Rieds vun engem Besuch an engem Puff an de Yaïr Netanyahu zitt iwwert Fraen hir. Och dofir huet hie sech um Dënschdeg de Moien entschëllegt.