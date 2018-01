An Däitschland an an Italien goufe bei Razzien 169 Persoune festgeholl, déi reprochéiert kréien a mafiéis Geschäfter verwéckelt ze sinn.

Dat huet d’Noriichtenagence Ansa en Dënschdeg de Moie gemellt. Déi presuméiert Membere vun der italienescher Mafia N-drangheta sollen illegal Milliounegeschäfter ënnert anerem am Commerce mat Iesswueren a bei der Offallentsuergung gemaach hunn.



Am Ganze goufen am Kader vun der Operatioun ronn Géigestänn am Wäert vu 50 Milliounen Euro saiséiert. Wéi vill Persounen zum Beispill am Bundesland Baden-Württemberg festgeholl goufen, wollt e Spriecher vum Landeskriminalamt net kommentéieren.