Dat géif aus enger Lëscht ervir goen, déi dem Geheimdéngscht an dem Inneministère virgeluecht gi wier.Bis ewell huet et vun offizieller Säit geheescht, datt 1.000 bis 1.800 Persounen, bei de Protester festgeholl goufen, also däitlech manner. Während den Ausernanersetzungen koumen op mannst 18 Demonstranten ëm d’Liewen.Fir de Mëtteg géint 4 Auer huet déi iranesch Associatioun fir d'Mënscherechter an d'Demokratie am Iran op de Clairefontaine's Plaz hei an der Stad zu enger Manifestatioun opgeruff. Domadder wëll d'Associatioun den Opstand am Iran matënnerstëtzen.