Den Islamesche Staat huet am Nordweste vu Syrien nees direkt e puer Lokalitéiten ënnert seng Kontroll bruecht.

Dat mellt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter mat Sëtz zu London. 11 Dierfer hätt den IS iwwerfall, dat an der Provënz Hama, wou den IS zanter Oktober zejoert nees 40 Dierfer kontrolléiert.