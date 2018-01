Schnéi an der Sahara (09.01.2018) An Algerien hunn d'Awunner net schlecht gestaunt, wéi de rout-bronge Sand op eemol e wäisse Flom hat.

Eigentlech ass d'Sahara eng vun de wäermste Wüsten iwwerhaapt. Ma de Weekend iwwer hat et an der gréisster Wüst vun der Welt geschneit... et war dëst eréischt déi 3. Kéier bannent 40 Joer, dass et zu deem Naturspektakel komm ass.







Bis zu 40 Zentimeter waren de 7. Januar plazeweis an der Géigend ronderëm d'Stad Ain Sefra gefall. De Schnéi ass allerdéngs net laang leie bliwwen... am Laf vum Nomëtteg war nees alles geschmolt.



De leschte Schnéi hate se zu Ain Sefra op Chrëschtdag 2016... do virdrun war et den 18. Februar 1979. Deemools hat et knapps 30 Minutte laang geschneit.