En Dënschdeg huet de Chef vun der ultrarietser Website Larry Solov matgedeelt, datt de Steve Bannen "Breitbart News" verléisst.Grënn huet hie keng genannt.De Bannon hat sech an der Lescht bei Deeler vum Establishment zerguttstert onbeléift gemaach, well vill Zitater am Revelatiounsbuch "Fire and Fury" iwwer den Donald Trump am Wäissen Haus vun him solle sinn.Wéinst dësen offällege Remarken iwwer den US-President a seng Famill war de Bannen ënner Drock geroden.De Bannen selwer huet sech en Dënschdeg just kuerz schrëftlech zu sengem Depart geäussert. Hie wier houfreg drop, datt et dem Breitbart-Team gelonge wier, eng Noriichteplattform vu Weltformat ze produzéieren ... Och hien huet keng Grënn genannt, firwat hie Breitbart verléisst.D'Enthüllungsbuch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" vum Michael Wolff stäipt sech op vill Zitater, déi vum Bannon stame sollen. Géint Enn vun der Wahlkampfcampagne 2016 war de Bannon dem Trump säi Campagnëchef an duerno och säi Chefstrateg.Nom Buch hat den Trump dem Bannon reprochéiert, säi Verstand verluer ze hunn. De Bannon hat sech vum Buch distanzéiert, awer net vun den Zitater, déi vun him stame sollen.