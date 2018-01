No engem schwéieren Äerdbiewen um Mëttwoch de Moien an der Karibik, nërdlech vun Honduras, gouf an tëscht eng Tsunamiwarnung nees opgehuewen.

© AFP Archivbild

D'Biewen hat eng Stäerkt vu 7,6 op der Richterskala, doropshi war eng Tsunami-Warnung an engem Ëmkrees vun Dausend Kilometer declenchéiert ginn. Betraff waren ënnert anerem Honduras, Kuba, Mexiko, Jamaika, Costa Rica, Panama an Nicaragua.



Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, wiere bis ewell keng Affer an och kee gréissere Schued gemellt ginn.