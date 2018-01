© AFP

Zu Zermatt, am Südoste vum Schwäizer Kanton Wallis, souzen en Dënschdeg ongeféier 13.000 Touristen an Awunner fest. Den Ament duerfe keng Touristen déi betraffen Uertschaften verloossen an et gëtt och kee méi era gelooss.



D'Lawinnegefor am Schwäizer Kanton Wallis ass zeréckgaangen. Mat kontrolléierte Lawinesprengungen soll d'Zuchstreck fir op Zermatt nees sécher gemaach ginn. Wéi et vun offizieller Säit heescht, géif mat Héichdrock dru geschafft ginn, déi betraffen Zuchstreck nees opzemaachen.



D'Nuecht wier roueg verlaf, heescht et e Mëttwoch de Moie vun offizieller Säit. Am Laf vum Moie soll d'Situatioun nei ageschat ginn. Wann d'Wieder et zouléisst, kéinten och verschidde Stroossen nees opgoen, sou ee Spriecher vun der Police. Sollten Touriste wéinst wichtege Rendez-vousen musse fort, kéint, wéi scho um Dënschdeg, eng Loftbréck via Helikopter ageriicht ginn.



Och an Italien souze ronn 5.000 Leit fest. An der italienescher Schidestinatioun Sestriere huet eng Lawine een Haus ënnert sech begruewen. Déi 29 Persounen, déi sech den Ament am Haus opgehalen haten, konnten all a Sécherheet bruecht ginn.



Am Oste vu Frankräich gëtt iwwerdeems nach ëmmer no engem briteschen Alpinist gesicht, dee vermësst gëtt.



