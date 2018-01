Bullislawinnen an Iwwerschwemmungen hunn a Südkalifornien op d'mannst 13 Mënsche mat an den Doud gerappt.

© AFP

Ausléiser waren hefteg Reeschaueren, déi no enger méintelaanger Dréchent a villen Deeler vu Kalifornien zanter e Méindeg erofkomm sinn. Betraff waren an der Haaptsaach déi Regiounen, déi eréischt virun e puer Woche mat deene schlëmme Bëschbränn ze kämpfen haten. Déi meescht Doudesaffer goufen zu Montecito südlech vu Santa Babara an den Iwwerreschter vun hiren Haiser fonnt.