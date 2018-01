An de Joren 2019 an 2020 sollen 184 Maschinne vum Typ Airbus A320 un am ganzen 13 Fluchgesellschaften a China geliwwert ginn.

Dat gouf um Bord vum franséische President senger Visite a China bekannt.



Op wéi vill de Käschtepunkt sech beleeft, gouf net präziséiert. Dem Lëschtepräis no géif sech d'Liwwerung op ëmgerechent ronn 15 Milliarden Euro chiffréieren. Bei sou grousse Commanden kann de Keefer an der Reegel awer vun enger gréisserer Remise profitéieren.



A Präsens vum Emmanuel Macron an dem chinesesche Staatschef Xi Jingping hate China a Frankräich schonn en Dënschdeg eng ganz Partie Accorden ënnerschriwwen, ënnert anerem eng méi enk Zesummenaarbecht am Beräich vun der Atom-Technologie an an Handelsfroen. De franséische President ass zanter e Méindeg fir eng dräi-Deeg laang Visite a China, begleet hie seng Delegatioun vun iwwer 50 Chef d'Entreprise.