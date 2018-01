No Donnéeë vun der Garde Cote vum nordafrikanesche Land gi bis zu 100 Flüchtlinge vermësst. Si wieren u Bord vun engem futtisse Boot gewiescht.

Internat.: Am meeschte gelies

Während dräi Rettungsaktiounen virun der Küst konnten en Dënschdeg bal 280 Flüchtlinge gerett ginn. Déi meescht vun hinne koumen aus afrikanesche Länner.Libyen ass dat wichtegst Transitland fir Flüchtlingen, déi Direktioun Europa wëllen. Estimatiounen no sëtzen tëscht 400.000 an eng Millioun Migranten a Libyen fest. D'Migratiounsroute iwwert d'Mëttelmier ass déi geféierlechst op der Welt. 2017 koumen Estimatiounen no iwwer 3.000 Mënschen ëm d'Liewen.