Wéi spuenesch Medien mellen soll un der Spëtzt vun där neier Koalitioun de fréiere Regionalpresident Carles Puigdemont stoen, deen am Oktober ofgesat gi war. Dorobber solle sech de Puigdemont an d'Cheffin vun der lénks-nationalistescher Partei ERC, Marta Rovira en Dënschdeg den Owend zu Bréissel gëeenegt hunn. Allerdéngs hunn dem Puigdemont seng Allianz "Zesumme fir Katalounien" an d'Lénks-Nationalisten no den Neiwahlen vum 21. Dezember keng Majoritéit am Regionalparlament.Si sinn dowéinst op eng méi kleng lénksradikal Partei ugewisen. Dës muss awer nach hiren Accord ginn, ob se mat engem Premierminister Carles Puigdemont averstane sinn, oder hir Deputéiert musse sech beim Vott op mannst enthalen.