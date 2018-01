Nom Aus vun der Jamaika-Koalitioun duerch d'FDP sinn elo d'CDU/CSU an d'SPD a Gespréicher iwwert eng méiglech schwaarz-rout Koalitioun.

© afp

An Däitschland ass de Mëttwoch de véierten Dag vun de Sondéierungsgespréicher tëscht der CDU/CSU an der SPD. Et gëtt sondéiert, ob een zesummen eng gemeinsam Regierung op d'Bee kéint stellen, eng nei grouss Koalitioun.

Den Donneschdeg sollen déi Gespréicher op en Enn goen. A villen Aarbechtsgruppen ass déi lescht Deeg diskutéiert a berode ginn.

De Freideg wëll d'Spëtzt vun der SPD dann decidéieren, ob si fir richteg Koalitiounsverhandlungen ass. E spezielle Parteidag, deen den 21. Januar ass, muss dofir awer nach gréng Luucht ginn.