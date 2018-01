Bei engem Iwwerfall e Mëttwoch den Owend am Paräiser Luxushotel Ritz hunn arméiert Raiber Bijouen am Wäert vun e puer Milliounen Euro geklaut.

© afp

5 Brigange sollen der Police no D'Vitrinnen am Hotel ageschloen hunn, an deene Bijoue vu verschiddene Bijoutieren ausgestallt waren. D'Bijouen, déi geklaut goufen, sollen e Wäert vun iwwer 4 Milliounen Euro hunn.Der Police ass et nom Iwwerfall gelongen 3 Persoune festzehuelen. 2 weider Persoune sinn op der Flucht.Den Hotel Ritz ass ee vun de bekanntste Luxushotellen an der franséischer Haaptstad.