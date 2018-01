De President vun der Justizkommissioun am Representantenhaus sot, dass dat neit Gesetz eng besser Protektioun vun de Grenzen virgesäit. Donieft soll d'Verlouse vun der sougenannter Green-Card ofgeschaaft ginn. An Zukunft soll och déi sougenannte Familljen-Zesummeféierung limitéiert ginn. Et ass och virgesinn, dass Stied, déi géint d'Reegele verstoussen, sanktionéiert ginn. Eng speziell Reegelung fir d'Abiergerung vu sougenannten Dreamer, deemno Leit, déi als Kanner illegal an d'USA komm sinn, ass am neie Gesetz net virgesinn.