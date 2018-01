Der griichescher Garde Côte ass et gelongen ee Frachter ze stoppen, deen aus der Tierkei koum a Sprengstoff gelueden hat.

© AFP Archivbild

D'Schëff war ënnerwee Direktioun Libyen. Um Frachter hunn d'Beamten net manner wéi 29 Këschte mat Sprengstoff fonnt. Et wier eng Gefor fir d'Mënschen an d'Ëmwelt gewiescht. D'Schëff war no Aussoe vum Kapitän Direktioun Dschibuti ënnerwee. Méi spéit huet sech awer erausgestallt, dass de libeschen Hafen d'Zil war. Déi 8 Mann Equipage goufe festgeholl.