Et ass elo e bëssen eppes iwwert ee Joer hier, datt e Virgängerprojet wéinst undauernde Protester verworf gouf. De Gesetzesentworf aus dem Oktober 2016 hat virgesinn, datt Ofdreiwunge just am am Fall vun enger akuter Gefor fir d'Liewe vun der Mamm erlaabt wieren. Deemools waren zegdausende Leit, komplett schwaarz ugedoen, am kathoulesche Land op d'Stroosse gaangen, fir géint d'Propose vum fréiere Regierungschef Jaroslaw Kaczynski vun der rietskonservativer "Partei fir Recht a Gerechtegkeet" ze demonstréieren. D'Parlament huet sech doropshi gezwonge gesinn, d'Propose zeréckzezéien.



Elo steet en ähnleche Gesetzesprojet allerdéngs op en Neits am Zentrum vu parlamentareschen Diskussiounen. Dat neit Gesetz géing Ofdreiwungen och bei Mëssbildungen um Fötus verbidden. Dës Zort vu Schwangerschaftsofbréch mécht den Ament bal 96% vun alle registréierten Terminatiounen aus. Domatter géingen Ofdreiwungen am kathoulesche Land also faktesch onméiglech ginn. Der Kierch geet dës Aschränkung allerdéngs nach ëmmer net wäit genuch. D'Institutioun plädéiert fir e vollstännegt Ofdreiwungsverbuet.



Polnesch Ofdreiwungsgesetzer gehéieren elo schonns zu deene restriktiivsten a ganz Europa. Schwangerschaftsofbréch si just a gewësse Fäll erlaabt, wéi zum Beispill, wann d'Liewe vu Mamm oder Kand a Gefor ass, wann d'Kand eng schwéier an onheelbar Krankheet huet oder wann d'Kand d'Resultat vun enger Vergewaltegung oder Inzest ass.



De Mëttwoch goufen et virum polnesche Parlament zu Warschau op en Neits Protester, bei deene sech dës Kéier Géigner an Ënnerstëtzer vum neie Gesetzesprojet géigeniwwer gestanen hunn.



