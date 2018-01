© AFP

D'Membere vun der Organisatioun "Koala Rescue Queensland" sinn entsat, si hunn dat aarmt Déier op enger Picknicksplaz an der Géigend vu Gympie, 175 Kilometer nërdlech vu Brisbane, entdeckt. Hinne war gemellt ginn, dass do e Koala e Potto vun engem Ënnerstand géif eropklammen. D'Déier war awer dout an un de Potto ugeschrauft ginn.



Nach ass onkloer, ob de Koala schonn dout war, ier e fixéiert gi war.



De President vun der Koala-Organisatioun huet confirméiert, dass hie scho vill Koalabiere gesinn hätt, déi erschoss oder express iwwerrannt gi waren. Et wier awer déi éischte Kéier, dass e Koala un engem Gebai festgeschrauft gi wier. "Wat ass mat eiser Gesellschaft lass? Mir gëtt et schlecht!" sou de Murray Chambers an engem Interview op der Tëlee.



Och op de sozialen Netzwierker sinn d'Leit schockéiert an d'Dot gëtt schaarf veruerteelt. Schonn am November gouf am Bundesstaat Victoria e mësshandelte Koala entdeckt, deem béid Ouere ofgeschidde gi waren. An där selwechter Géigend hätt et och scho Virfäll vu mësshandelte Känguruen a Wallabyen ginn.



De Koala ass wéi de Känguru e Symbol-Déier fir Australien. De klenge Bier mam groe Pelz an der markanter schwaarzer Nues ass awer a sengem natierleche Liewensraum duerch Krankheeten, Attacke vun Hënn a Bränn ëmmer méi menacéiert. 1788 hunn um Kontinent nach iwwer 10 Millioune Koalabieren gelieft, am Joer 2012 waren et der just nach ronn 330.000.