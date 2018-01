No den intensiven Demonstratiounen am Iran, ginn elo och d'Leit an Tunesien op d'Strooss, fir hirem Onmutt Loft ze maachen.

© afp

No enger drëtter Nuecht mat schroen Ausernanersetzungen tëscht der Police an Demonstrante sinn elo méi wéi 600 Leit festgeholl ginn. D'Leit wiere virun allem wéinst Déifstall, Plünderungen, Brandstëftung a Stroosseblockade festgeholl ginn, esou e Spriecher vum Inneministère. D'Intensitéit vun de Protester hätt allerdéngs schonn nogelooss.



De Grond fir déi landeswäit Protester sinn déi klammend Liewenskäschten am Land, gekoppelt un eng restriktiv Spuerpolitik. Bei de brutalen Ausernanersetzungen ass et op béide Säite zu Blesséierte komm. Viru Banken a staatlechen Institutioune si mëttlerweil Zaldote positionéiert ginn.



De Mëttwoch ass bei Demonstratiounen zu Tebourba, westlech vun der Haaptstad Tunis, souguer e 40 Joer ale Mann ëm d'Liewe komm. Den Inneministère bestreit allerdéngs, datt d'Beamte fir dem Mann säin Doud zoustänneg wieren.



E Spriecher vun der lénkser Oppositiounspartei "Volleksfront" huet d'Zerstéierung vu staatlechem Eegentum zwar veruerteelt, mee huet an engems un de Regierungschef Chahed appelléiert, "Léisunge fir jonk Tunesier" ze fannen.



D'UGTT, eng vun de gréisste Gewerkschaften am Land, huet fir de Méindeg zu enger Kundgebung zu Tunis opgeruff. Deen Datum coincidéiert mat dem siwente Joresdag vun der tunesescher Revolutioun.