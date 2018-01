No der Verëffentlechung vun "Fire and Fury"

Als Reaktioun op dem Michael Wolff säi Buch "Fire and Fury", dat viru kuerzem erauskomm ass an net nëmmen an der Welt, mee och am Wäissen Haus fir Opreegung gesuergt huet, huet de President Trump an enger Kabinettsëtzung ugekënnegt, d'Diffamatiounsgesetzer reviséieren ze wëllen. Déi aktuell Gesetzer wiere senger Meenung no "eng Aewëscherei an eng Schan." Déi nei Reegelunge solle betraffene Leit dobäi hëllefen, méi effektiv géint "falsch an diffaméierend" Behaaptunge virzegoen.

Am Michael Wolff sengem Buch, dat den Ament weltwäit bal iwwerall ausverkaaft ass, gëtt dem Trump säi mentalen Zoustand a Fro gestallt. Den Auteur a Journalist stellt dem Trump seng Fäegkeet a Fro, dat héchsten Amt vun den USA ze halen an implizéiert, datt de President dement kéint sinn. De Wolff zitéiert ausserdeem eng Rei vu Mataarbechter aus dem Wäissen Haus, déi de President als "Idiot" an "Trottel" bezeechent sollen hunn.



De Freideg huet de President eng offiziell medezinesch Analyse. Op d'Fro ob dem Trump säi psychiatreschen Zoustand no där ganzer Diskussioun dobäi och géing ënnersicht ginn, huet säi Spriecher Hogan Gidley nëmme knapp mat "Nee" geäntwert.

Den Trump selwer huet verlaude gelooss, d'Buch wier "voller Ligen" an huet probéiert d'Verëffentlechung vum Exposé ze verhënneren.

Seng jéngsten Ukënnegung léisst an Amerika elo d'Suerg wuessen, datt de President op eng Aschränkung vun der Meenungs- a Pressefräiheet hischaffe kéint. Fir d'Diffamatiounsgesetzer ze verschäerfen, misst et allerdéngs eng Verfassungsännerung oder en Uerteel vum ieweschte Geriicht ginn.