© afp

Am Mëttelpunkt vun den Ermëttlunge steet eng 47 Joer al Mamm, déi hire mëttlerweil 9 Joer ale Jong zanter 2015 fir sexuelle Mëssbrauch u Männer vermëttelt a mat hirem Partner och selwer u verschiddenen Doten deelgeholl soll hunn. Als Géigeleeschtung krut si vun de Männer Suen.



D'Kand ass mëttlerweil a staatlecher Protektioun. D'Ermëttlunge goufen opgeholl, nodeems den 10. September en anonymmen Hiweis bei den Enquêteuren agaange war.



Et war eng international Operatioun. Nieft der Mamm, hirem Partner an e puer Männer an Däitschland, sinn och Leit a Spuenien an an Éisträich festgeholl ginn. Si si mëttlerweil un Däitschland ausgeliwwert ginn a sëtzen an Untersuchungshaft.

Am Kader vun der Enquête ass den Ermëttler ausserdeem Videomaterial an d'Hänn gefall, op deem de Mëssbrauch vun engem jonke Meedchen ze gesinn ass. De presuméierten Täter, deen de Papp vum Meedchen ass, wier allerdéngs schonn Ufanks November festgeholl ginn.