Gutt 3 Méint ass et hier, dass an Däitschland gewielt gouf an nach ëmmer steet bei eisem däitschen Noper keng nei Regierung.

Sondéierungen zu Berlin (11.01.2018) D'Gespréicher tëscht SPD an CDU/CSU fir eng Eenegung op eng nei Regierung ze fanne wäerte bis an d'Nuecht eragoen.

Méiglecherweis blitt awer nach eng laang Hënt zu Berlin, wou d’Bundeskanzlerin Angela Merkel um Donneschdeg d’Hoffnungen op enger séier Eenegung fir zu enger Regierung ze fannen an de Wand geschloen huet. Déi däitsch Bundeskanzlerin huet awer gesot, datt ee bei der CDU alles géing maachen, fir datt een déi néideg Kompromësser géing fannen.Déi 63-Joer al Fra ka sech nom Échec vun der Jamaika-Koalitioun keng méi erlaben, wa se nach eemol op e Mandat vu 4 Joer aus wier. Mee och d’SPD krut eng an d'Akaul vum Wieler bei de leschte Wahlen. An der däitscher Press geet den Ament scho Rieds vun enger méiglecher Koalitioun vun de Verléierer.D’Popularitéit vun der Bundeskanzlerin geet staark zréck. Engem Sondage vum Handelsblatt vun en Donneschdeg no gi 56% vun den däitsche Wieler dovunner aus, dass eng nächst Kanzerlin Merkel net bis zum Enn vun hirem Mandat wäert Kanzerlin Merkel bleiwen.Am Fall vun enger Eenegung misst d’SPD d’Accorden och nach vun der Parteibasis ofseene loossen.