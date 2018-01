© AFP

Den Donald Trump muss soen, ob d'Sanktioune géint Teheran, déi duerch den Accord op Äis geluecht goufen, weiderhin ausser Kraaft bleiwen. Decidéiert hie sech dogéint, géif dëst d'Zukunft vum Atomofkommes a Gefor bréngen. Bis elo läit awer alles drop hin, dass den US-President d'Mesuren net nees wëll a Kraaft setzen.



Iwwerdeems gouf et awer eng iwwerraschend Ausso vum amerikanesche President. Den Donald Trump huet seng Relatioun mam nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un als gutt bezeechent. Dat sot hien an engem Interview mam Wall Street Journal. "Ech hu Relatiounen zu Leit, ech denken, si wieren iwwerrascht". Sou dem Trump seng ganz onerwaarten Aussoen, dat no engem méintelaange rhetoresche Krich tëscht Washington an Nordkorea. Den amerikanesche President hat Nordkorea domat gedreet d'Land komplett ze zerstéieren. Ëmmer nees hu sech den nordkoreanesche Staatschef an den Donald Trump Beleidegungen a Menacen un de Kapp geheit.



"Dreckslächer"



Donieft huet den amerikanesche President awer och nees mat deplacéierten Aussoen fir Opreegung gesuergt. Während de Berodungen iwwert en neien Immigratiounsgesetz huet sech den Donald Trump vun uewen erof iwwer Migranten aus Afrika an Haiti geäussert. Hien huet Haiti als "Dreckslach" bezeechent.



D'Zeitung Washington Post huet en Donneschdeg geschriwwen, dass den US-President d'Fro gestallt hätt, firwat sou vill Leit aus Länner, déi dreckeg Lächer wieren an d'USA kommen. Och d'New York Times huet den Trump mat dëser Ausso zitéiert a beruffen sech op Quellen, déi bei dëse Gespréicher dobäi waren.

D'UNO seet sech schockéiert a schwätzt vu Rassismus.



Net present zu London

Den US-President Donald Trump wëll wuel net bei der Ouverture vun der US-Ambassade zu London mat derbäi sinn. De Chef vum Wäissen Haus ass nämlech net mat der Decisioun vu sengem Virgänger Barack Obama d'Accord, fir de Standuert ze verleeën. Dësen hätt déi al Ambassade - a beschter Lag - fir Peanuts verkaaft an hätt fir 1,2 Milliarden Dollar en neit Gebai op engem Site gebaut, dee méi wäit ewech géing leien. Dat wier e schlechten Deal gewiescht an do géing hie kee Bännchen duerchschneiden.