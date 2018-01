D'Brigangen haten Objeten am Wäert vun iwwer 4 Milliounen Euro matgoe gelooss. Wéi et en Donneschdeg den Owend vun den Enquêteuren geheescht huet, haten d'Beamte schonn direkt no der Arrestatioun vun dräi vun deene fënnef Täter, en Deel vun deene geklaute Bijoue recuperéiert. De Recht wier an engem Sak gewiescht, deen d'Police och schonn e Mëttwoch confisquéiert hat.



Déi vermummten an arméiert Brigangen haten e Mëttwoch den Owend mat Aaxte Vitrinnen am Hotel ageschloen. Déi geklaute Bijouen a Luxusauere sollen iwwer véier Milliounen Euro wäert gewiescht sinn. Dräi vun deene fënnef Gangster waren der Police scho bekannt. Hiren zwee Komplizen ass et gelongen sech duerch d'Bascht ze maachen.