Déi 17 Doudesaffer konnten all identifizéiert ginn, heescht et vun der Police aus dem Bezierk Santa Barabara. Een 3 Joer aalt Meedche wier deemno dat jéngsten Affer, een 89 Joer ale Mann, dat eelst. 8 Persoune ginn nach ëmmer vermësst.



D'Rettungsaarbechte lafe weiderhin op Héichtouren. Honnerte vu Secouriste sichen nach no Iwwerliewenden. An der Regioun ronderëm d'Stad Montecito hat dee ville Reen direkt e puer Bullislawinnen ausgeléist. Wéinst dem Héichwaasser hu musse ronn 300 Leit iwwert de Loftwee evakuéiert ginn.