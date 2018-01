Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

D'Boot koum wahrscheinlech aus der Tierkei. Un der Rettungsaktioun virun der süditalienescher Hafestad Crotone waren direkt e puer Schëffer vun der Garde Côte bedeelegt.Am Dezember 2014 an am Januar 2015 hate Passeure ronn 6 Schëffer mat honnerte vu Flüchtlinge virun der italienescher Küst sech selwer iwwerlooss. Si koumen deemools och aus der Tierkei.Bedéngt duerch den éischter ëmstriddene Support vun der libescher Garde Côte duerch Italien, ass d'Zuel vun de Bootsflüchtlinge massiv zeréckgaangen. Sou ass d'Zuel vun de Mënschen, déi sech dacks op iwwerfëllten an desolate Schëffer Direktioun Europa maachen ëm 35% op ongeféier 119.000 zeréck gaangen.