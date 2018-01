© AFP

D'Resultat muss allerdéngs nach vun den zwou Verhandlungsdelegatiounen accordéiert ginn.





GroKo-Sondéierungen / De Reportage vum Nico Graf



Den Duerchbroch gouf et no engem ronn 24 Stonne laange Verhandlungsmarathon, deen en Donneschdeg de Moien ugefaangen hat. Uniounspolitiker hunn sech e Freideg de Moien no de Gespréicher optimistesch gewisen.Vill Detailer sinn nach net bekannt. Wéi iwwerdeems dpa aus Verhandlungskreesser gewuer ginn ass, géifen d'Spëtzte vun Unioun an SPD keng Steiererhéijung virgesinn. Anescht wéi vun der SPD gefuerdert, soll och de Spëtzesteiersaz net erhéicht ginn.Weider solle sech d'Verhandlungsdelegatiounen drop gëeenegt hunn, dass déi gesetzlech Krankeversécherung nees paritéitesch finanzéiert gëtt, deemno zu gläichen Deeler vu Patronat an Salariée.Ee Sträitpunkt war och d'Migratioun. D'Spëtzte vun Unioun an SPD solle sech eens gi sinn, d'Familljen-Zesummeféierung fir Flüchtlingen extrem ze limitéieren. Dës Mesure soll eréischt dann nees a Kraaft trieden, wann eng Neiregelung fonnt gouf. Si soll op 1.000 Persounen de Mount begrenzt ginn. Pro Joer sollen et net méi wéi tëscht 180 an 220.000 Migrante sinn.De Parteivirstand vun der CDU kënnt e Freideg de Moien um 11 Auer fir Berodunge beieneen, fir d'Resultat vun de Sondéierungsgespréicher ze analyséieren. Och d'Parteigremie vun der SPD solle sech e Freideg de Moie gesinn.