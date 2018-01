© AFP

De Rapprochement tëscht deenen zwee Länner schéngt villverspriechend ze sinn. De Freideg huet de südkoreanesche Sportminister Roh Tae Kang ugekënnegt, d'Fraen-Äishockeyekippe vun deenen zwee Länner zesummeleeën ze wëllen.



An der vergaangener Woch goufen d'Gespréicher tëscht de verfeinte Staaten no enger laanger Zäit ouni Kontakt nees opgeholl. Et wier déi éischte Kéier zanter der Trennung vu Korea, datt déi zwee Länner bei den olympesche Spiller zesummen untriede géifen.



Den 20. Januar solle bei enger Entrevue vum IOC zu Lausanne d'Detailer iwwert eng méiglech Participatioun vun Nordkorea diskutéiert ginn. Den IOC war frou iwwert dem Nordkorea seng Bereetschaft, un de Wanterspiller deelzehuelen an hat fir si d'Umeldungsfriste fir d'Athlete verlängert.



Bis elo si just zwee nordkoreanesch Sportler qualifizéiert, mä et gëtt erwaart, datt den IOC e puer sougenannten "Wildcards" vergëtt, déi et dem Land méiglech maachen, méi Athleten opzestellen.