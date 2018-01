© AFP

Et vergeet mëttlerweil bal keen Dag méi, ouni datt de President vun den USA mat enge vu sengen Aussoen, Aktiounen oder Tweets polariséiert. De Skandal, deen de Freideg um Dagesmenü steet, ass allerdéngs nawell e gréisseren.



Wéi d'Washington Post an d'New York Times mellen, huet den Trump sech den Donneschdeg an engem Meeting mat Senateuren a Membere vum Kongress extrem offälleg iwwert verschidde Länner geäussert. Hien hätt an de Raum gefrot, firwat d'USA Mënschen aus "Dreckslach-Länner" ophuele sollten. Als Beispiller vu sougenannte "shithole countries" huet hien Haiti, El Salvador an "afrikanesch Länner" genannt.



Den Trump sot Medieberichten no: "Firwat brauche mir méi Haitianer? Geheit se eraus." Hien huet virgeschloen, amplaz vun den Haitianer méi Leit aus Länner wéi Norwegen opzehuelen. Eréischt de Mëttwoch hat hien déi norwegesch Ministerpresidentin Erna Solberg an Empfang geholl.



Weder Spriecher vum Wäissen Haus nach den Trump selwer hunn d'Aussoen dementéiert oder sech dofir entschëllegt. Amplaz huet den Trump op Twitter seng Versioun vum Evenement duergestallt:



The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 janvier 2018

Et ass also wéineg iwwerraschend, datt dem President seng Aussoen an der ganzer Welt net just als onpresidential, mee och als rassistesch bezeechent gi sinn. Esouguer d'Uno huet huet sech dësem Uerteel ugeschloss an duerch de Spriecher vum Mënscherechtsbüro Rupert Colville verlaude gelooss, datt een dem President seng Aussoen als näischt aneres wéi rassistesch bezeechne kéint.US-Poliker vun alle Säite vum Spektrum hunn dem Trump seng Aussoe kritiséiert an eng Entschëllegung verlaangt. D'Republikanerin Mia Love, dat haitianesch Wuerzelen huet, huet gesot esou Wierder wieren "inakzeptabel fir de Chef vun eisem Land".

En vue dovunner, datt de Freideg den 8. Joresdag vun deem historeschen Äerdbiewen ass, datt Haiti 2010 praktesch komplett zerstéiert a méi wéi 212.000 Doudesaffer gefuerdert huet, schéngen dem Trump seng Commentairë just nach méi onpassend.



Ee Journalist vu CNN, den Anderson Cooper, hat no der Naturkatastroph vill Zäit op Haiti verbruecht an e besonnesche Lien zum Land a sengen Awunner entwéckelt. A senger Sendung AC360° huet hien et sech nom Trump senge Kommentaren net huele gelooss, d'Land ze verdeedegen an huet passionéiert iwwert seng Erfarungen zu Haiti geschwat:



