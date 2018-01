© AFP

E Chirurg an enger britescher Klinik ass e Freideg bestrooft ginn, nodeems hien zouginn huet, während Operatioune mat engem Laser seng Initialen op d'Liewer vun zwee Patiente gebrannt ze hunn.



De Riichter Paul Farrer huet dem 53 Joer ale Mann seng Aktiounen als e "Mëssbrauch vu Muecht a Bedruch vu Vertrauen" bezeechent. Hie war allerdéngs och der Meenung, datt den Dokter duerch déi laang Transplantatioune gestresst a midd war, an datt säi Jugement doduerch beanträchtegt war. Trotzdeem wier et "professionell Arroganz", déi letztendlech zu "kriminellem Behuelen" gefouert hätt.



Den Dokter selwer sot, seng Aktioune wieren een "verkorkste Versuch, d'Uspanung am Operatiounssall ze erliichteren" gewiescht.