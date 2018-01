© AFP

Den Déierepark Boras huet de Léiwen-Nowuess dout gemaach, nodeems si ze grouss gi sinn an och net vermëttelt konnte ginn. Schonn 2013 hätt ee mat dëser Method missen ufänken an och elo 2018, war fir 2 kleng Léiwen och keng Plaz méi.Laang hätt ee probéiert d'Déieren un aner Zooen ze verkafen oder ze vermëttelen. Et hätt awer kee se gewollt, huet den Direkter vum schwedeschen Zoo erkläert. A well iergendwann net méi genuch Plaz gewiescht wier, wieren d'Déieren ëmmer méi aggressiv ginn.Besonnesch traureg: D'Léiwen hate schonn Nimm. 4 Léiwekanner, Simba, Nala, Rafiki a Sarabi, sinn 2013 dout gemaach ginn, ee Joer no hirer Gebuert. D'Kiara, Banzai a Kovu hunn 2015 misse stierwen. Elo Ufank 2018 waren et de Potter an de Weasley, déi 2016 op d'Welt komm waren.Den Zoo wéilt kee Geheimnis draus maachen. Si wiere laang net déi eenzeg, déi esou Methoden missten uwennen. An däitschen Zooe géif een Déierebëbeeën verfidderen.Am nordhesseschen Déirepark Sababurg géifen donieft bei Gebuertekontrollen ënnerschiddlech Methoden an den Asaz kommen: E Luchs-Kueder hätt zum Beispill en Hormonimplantat, en Hängebauchschwäin wier kastréiert a bei de Wëllef géif ee just nach Männercher halen.



Päerd, Schof a Geessen ginn u privat Leit vermëttelt. Wëld géif een dout maachen an d'Fleesch verkafen. En Deel vum Nowuess, fir déi net genuch Plaz ass, géif als Fudder benotzt ginn. Wëllef, Luchsen oder Hyäne wieren net vegetaresch. Et wiere Raubdéieren an déi bräichte Fleesch, heescht et als Erklärung.