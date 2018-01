Den Edgar Ray Killen, dee wéinst rassistesche Morden un 3 jonke Biergerrechtler am Joer 1964 am Prisong souz, ass en Donneschdeg mat 92 Joer gestuerwen.

© AFP

Déi bluddeg Dot gouf duerch de Film "Mississippi Burning" vun 1988 weltwäit an Erënnerung geruff.



De Killen, dee sech ëffentlech zum Rassismus bekannt huet, war 2005 zu 60 Joer Prisong veruerteelt ginn, well hie fir d'Morden um James Chaney, Andrew Goodman a Michael Schwerner responsabele gemaach gouf. Déi 3 jonk Männer waren am Juni 1964 fir eng Campagne zur Registréierung vu schwaarze Wieler am Mississippi ënnerwee, wéi si an d'Viséier vum Ku-Klux-Klan gerode sinn.

D'Männer waren vun der lokaler Poice, déi dem Ku-Klux-Klan ugehéiert hunn, ënnert engem Virwand verhaft ginn an duerno nees fräi gelooss ginn. D'Beamten hunn de Klan informéiert an déi 3 Aktivisten goufen an engem Hannerhalt ëmbruecht. Den Edgar Ray Killen huet den Ugrëff dirigéiert.



D'Läiche vun de Männer goufen 6 Woche méi spéit op engem Bauerenhaff entdeckt. Si waren erschoss ginn. D'Läich vum eenzegen Afroamerikaner hat däitlech Spure vu schwéiere Mësshandlungen.

Dräi Joer no der Dot goufe 7 Klan-Membere veruerteelt, ma kee vun hinne souz méi laang wéi 6 Joer am Prisong. De Killen war do verschount bliwwen. Eréischt no e puer Joerzéngten an no massive Campagne vu Biergerrechtler gouf et en neie Prozess. Am Juni 2005 gouf hie wéinst Mord veruerteelt a krut 60 Joer. De Fall hat deemools vill bewierkt, ënner anerem gouf d'Rassentrennung als illegal deklaréiert.



D'Ursaach an d'Ëmstänn ëm den Doud vum Ku-Klux-Klan-Chef soll duerch eng Autopsie gekläert ginn. Et géif ee vun engem natierlechen Doud ausgoen.