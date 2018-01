"En Ofbroch vum Iran-Atomofkommes wier eng Gefor fir de Weltfridden", dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn der "Welt am Sonntag". Hie weist d'Fuerderung vum US-President Donald Trump zréck, d'Oploen un den Iran ze verschäerfen.Den Jean Asselborn warnt virdrun, de Weltfridde fir e sënnlost Ultimatum op d'Spill ze sëtzen. Nei Wirtschaftssanktioune géint den Iran, wéi den Donald Trump se an d'Spill bruecht huet, géinge virun allem jonke Mënschen am Land d'Perspektiv op eng besser sozial Situatioun huelen an zu weidere Radikaliséierunge féieren.Hie rifft d'Europäer dozou op, um Nuklearofkommes mat Teheran festzehalen a seet: "Eist Zil ass a bleift, datt den Iran keng Atomwaffen an der Hand huet an datt sech d'nuklear Spiral am Noen Osten an an anere Regiounen net weider dréint."De Lëtzebuerger Ausseminister erënnert un de multilaterale Charakter vum Ofkommes. Et wier kee bilateralen Accord tëscht Teheran a Washington. D'Atomofkommes géing op enger Resolutioun vum Weltsécherheetsrot baséieren.